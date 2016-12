Haute vitesse en moto sur la 55. 4,000.$ d’amendes

Richmond - La Sûreté du Québec a reçu un signalement concernant un motocycliste qui circulait à haute vitesse sur l’autoroute 55 Sud, en direction de Sherbrooke. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val St-François se sont positionnés sur l’autoroute et ont capté le motocycliste alors qu’il circulait à plus de 195 km/h sur l’autoroute. Le motocycliste a refusé de s’immobiliser. Il a pris la fuite en prenant la route 143 à Richmond, en direction de Windsor. Les policiers ont toutefois été en mesure de l’intercepter sur la route 143, près du chemin Goshen à Val-Joli, apparemment parce qu’il a manqué d’essence… Plusieurs constats d’infraction lui ont été émis, dont un de 1819$ et 18 points d’inaptitude pour le grand excès de vitesse. Des constats pour conduite dangereuse et refus de s’immobiliser lui ont aussi été émis, pour des amendes totalisant plus de 4 000$ Le contrevenant est un résident de Laurierville âgé de 26 ans. Les policiers ont aussi procédé au remorquage de sa moto ainsi qu’à la suspension de son permis de conduire pour une période de 30 jours, puisqu’il n’en était pas à sa première infraction en matière de grand excès de vitesse.