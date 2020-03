Voir la galerie de photos

Windsor - Hassoun Camara, ancien joueur de l’Impact de Montréal, était de passage à l’école secondaire du Tournesol de Windsor dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Les élèves ont eu l’occasion de l’entendre lors d’une conférence inspirante et en ont profité pour jouer avec lui au soccer sur l’heure du midi. Nous remercions M. Camara pour sa générosité et pour les valeurs qu’il véhicule, soit la persévérance, les efforts et l’importance de suivre nos convictions !

Ci-dessous, vous avez également un lien youtube vous permettant de visualiser une entrevue qu’une élève de l’école, Anne Lemay, a réalisée avec M. Camara.