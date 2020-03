Rendez service aux plus démunis de l’Accueil Bonneau

Depuis plusieurs années, le Tournesol a un partenariat important avec l’Accueil Bonneau. Ayant même reçu en 2019 le prix de l’engagement bénévole jeunesse. Deux fois par année, élèves et membres du personnel vont offrir leur aide au Centre-ville de Montréal.

Soyons conscients que les personnes sans abri dans les milieux urbains dépendent de leurs sacs pour sécuriser et transporter leurs avoirs. Depuis quelques années, notre école est réputée pour les dons de sacs à dos.

Le 18 mars, un groupe ira pour la seconde fois cette année, rendre visite aux plus démunis. Notre mission sera donc d’amasser en plus des sacs à dos, des produits d’hygiène corporelle en petits formats, des «jeans» et des bottes. Qu’ils soient neufs ou usagés, ils seront grandement appréciés. Nous aimerions aussi avoir sous-vêtements et bas… neufs, bien entendu.

Vous pouvez venir en tout temps, lors des heures d’ouverture du Tournesol, déposer vos dons jusqu’au 16 mars. La relâche scolaire est le meilleur moment pour faire un peu de ménage.

S’il vous est impossible de donner maintenant, sachez que nous accepterons vos dons tout au long de l’année.

Merci de votre implication et de votre générosité!