Une cause qui nous tient à cœur au Tournesol

Pour une deuxième année consécutive, des membres du personnel dont Caroline Monette directrice, Jean-François Hamel adjoint-directeur, Nathalie Roy, Jasmine Fontaine, Isabelle Arcand et un ancien du Tournesol Éric Traversy ont décidé de s’inscrire au défi Leucan le 14 mars prochain. Deux élèves du Tournesol font preuve de courage pour vaincre un cancer. C’est pourquoi le Défi ski de Leucan leur tient à cœur afin de soutenir ces élèves et leurs familles dans cette dure épreuve. Les 2 équipes doivent amasser plus de 500$ chacune. Ils ont besoin de votre aide pour atteindre leur objectif.

Nous vous invitons à faire un don sur le site du Défi au nom de l’équipe du Tournesol1 ou 3.

https://www.defiski.com/fr/defi-ski-leucan/a-propos-du-defi

Cliquez sur donner. Choisissez le nom de l’équipe Tournesol1 ou 3, montagne Bromont volet participatif.

Soyons solidaires et donnons du courage et de l’amour à nos jeunes et leur famille!

1000x merci!