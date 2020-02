Un prix #FondationDesjardins pour des jeunes de l’école de la Tourelle

Asbestos — La Fondation Desjardins a remis 2 155$ aux jeunes de l’École de la Tourelle pour réaliser leur projet Mettons la main à la pâte.

Les élèves de la classe de 5e année seront jumelés au groupe d’élèves de classe multihandicaps afin de fabriquer du papier servant à la conception de cartes et de signets. Les messages qui y seront inscrits ont pour mission de soutenir les valeurs choisies par le programme de soutien au comportement positif déjà mis en place dans l’école. Le but du projet est de faire vivre à des élèves un projet motivant, rassembleur et créatif en visant l’intégration, la coopération et l’acceptation.

«C’est avec grand plaisir que l’on remet ce Prix #FondationDesjardins à l’école de la Tourelle pour leur permettre de réaliser leur projet. Ce dernier permettra aux élèves de développer plusieurs aspects liés au travail comme les tâches manuelles et les compétences entrepreneuriales, mais également sur le plan humain comme la collaboration et l’adaptation», mentionne Jean Nadeau, administrateur de la Caisse Desjardins des Sources.

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les 345 projets gagnants ont été déterminés par un vote des administrateurs et des employés du Mouvement Desjardins.

«C’est un bonheur de découvrir les projets qui ont été soumis. On peut sentir l’engagement et l’innovation de ces enseignants et intervenants qui apportent leur contribution au quotidien pour nos jeunes et qui leur permettent de se développer et de grandir. Ils sont extrêmement dévoués et nous aurions aimé pouvoir tous les soutenir!», confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.