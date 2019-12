Une autre belle rencontre pour s’ouvrir au monde

Windsor - Récemment, le Tournesol a reçu la visite de Roukayatou Idrissa Abdoulaye, agente de développement en immigration du Val-Saint-François.

Elle est venue pour présenter et discuter du film Bagages aux élèves de quatrième secondaire du cours d’Éthique et culture religieuse des classes de Bruno Girouard et de David Beaulieu.

Bagages est un film qui donne la parole et la scène à des adolescents de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont nouvellement arrivés à Montréal. On découvre leur récit de migration et d’intégration à travers des ateliers d’art dramatique.

À voir, un film très touchant sur la réalité d’aujourd’hui!