Une belle récompense pour notre équipe de Santé globale

Windsor - L’équipe des enseignants du profil Santé globale du Tournesol a remporté un prix pour l’originalité et la grande diversité des activités offertes en 2018-19. La Fondation Santé Globale organise une soirée Récits de montagne à chaque année et elle remet un Piolet d’Or aux écoles primaire et secondaire s’étant le plus illustrées au cours de l’année.

Le Tournesol a présenté un bilan annuel détaillant le large éventail des sorties réalisées: kayak de rivière, équitation, escalade de roche et de glace, confection des collations et repas pour les sorties, secourisme en plein air, traîneau à chiens, Tour du Lac St-Jean à vélo en 4 jours, vélo de montagne, fatbike, etc. La liste est trop longue pour continuer à l’énumérer! Une bannière prendra place dans notre gymnase. Bravo aux enseignants pour votre grande implication envers nos élèves.