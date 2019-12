Le Tournesol voyage !

Windsor -Un nouveau projet de voyage en Europe est déjà en préparation pour 2021. Le thème de ce périple est la Deuxième Guerre mondiale et l’Holocauste. Les élèves visiteront de hauts lieux de cette période difficile tout en explorant des villes magnifiques d’Europe centrale comme Berlin en Allemagne, Varsovie et Cracovie en Pologne. La visite du camp d’Auschwitz-Birkenau sera un incontournable de ce voyage. Pour terminer notre séjour, nous verrons les splendeurs de Prague en République tchèque. Le voyage est offert aux élèves actuels de 2e, 3e et 4e secondaire.