Les élèves de l’Escale tiendront leur marché de Noël le 7 décembre

Asbestos (RL) - La période des fêtes arrive à grands pas et les idées de cadeaux peuvent être un embêtement pour certains. Or, en marge de ces temps de réjouissances, les étudiants de la l’École secondaire l’Escale d’Asbestos tiendront leur marché annuel à la salle publique de leur école le samedi 7 décembre prochain de 9h30 à 14h.

Ainsi, ce sera le moment pour la population de découvrir les œuvres réalisés par les élèves depuis le début de l’année scolaire. En tout, ils seront près d’une trentaine d’étudiants à être sur place pour l’évènement, afin de proposer dans un cadre de cheminement d’apprentissage du milieu entrepreneurial, des idées de cadeaux originales de leur conception. Il sera aussi possible de se procurer un sapin de Noël au profit des Entraidant, qui est un regroupement de jeunes, qui s’implique, socialise et sensibilise à l’intérieur des murs de l’école. Ainsi, les profits provenant de la vente de sapins, serviront à permettre à 13 jeunes d’assister au colloque biannuel basé sur l’entraide et organisé par l’organisme Tel-Jeune et son programme Aider, c’est branché. À noter qu’une collecte de denrées non périssables sera également en cours lors de cette journée qui vise à promouvoir le leadership et l’esprit d’entrepreneuriat des étudiants, tout en amassant des fonds pour les activités éducatives de l’école et apporter du soutien aux gens dans le besoin au travers quelques petits gestes simples, mais combien importants. «L’Escale est l’unique école secondaire de la MRC des sources.

Elle participe à dynamiser le milieu avec de nombreux projets que la population est invitée à venir visiter, tel que des spectacles, du sport interscolaire et bien entendu le marché de Noël. On vous attend en grand nombre.» De confier le directeur de la polyvalente, M.Daniel Guillot, par voie de communiqué. Pour de plus amples précisions concernant cette journée, il est possible de rejoindre M.Sébastien Lefebvre au 819-879-5413, poste #17290.