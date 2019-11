L’Halloween célébré par les jeunes de l’Escale

Asbestos( RL) Fidèle à leurs habitudes des dernières années, les élèves de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos ont célébrés la fête de l’halloween de belle façon.

En effet, l’établissement scolaire de la 5e avenue était le théâtre d’une série d’activités tout au cours de la journée du 31 octobre dernier. Mentionnons tout d’abord le travail des jeunes du cours d’arts dramatiques de 3e et 4e secondaire, qui appuyés de leur enseignant Yannick Gendron, ont animés la traditionnelle ¨Maison hantée¨, dont l’organisation est sous la responsabilité de M. Sylvain Rioux, celle-ci étant assurément une incontournable des huit dernières années. Ajoutons à cela la 3e édition de l’activité d’immersion anglaise ¨CarnÉvil¨ de l’enseignante Mylène St-Cyr, dont l’ensemble des élèves de 5e niveau devait tenir des kiosques de carnaval pour le plus grand plaisir des visiteurs, mais en s’exprimant toutefois qu’uniquement en anglais.

Ainsi, un peu moins de 300 élèves de 5e et 6e années provenant des sept écoles primaires sur le territoire de la MRC des Sources, ont eu le bonheur de se rendre à la polyvalente en matinée, profiter d’une collation remise par les élèves de la classe ¨COM¨ et de participer aux festivités entourant cette mythique fête de la peur tout au cours de l’avant-midi. Il est important de souligner le travail et l’implication active des adolescents à la réussite de cet évènement, qui en met toujours plein la vue.

Parmi les autres activités de la journée, il faut également mentionner le défilé sur l’heure du diner, moment pendant lequel les plus beaux costumes se retrouvaient à l’honneur. Félicitations aux étudiants ayant participé à la tenue de cette journée ainsi qu’au corps enseignants participants pour l’organisation et le soutien offerts aux jeunes dans la réalisation de ce projet annuel.