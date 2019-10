Portes ouvertes au Tournesol : une autre réussite

Windsor (RC) – C’est à partir du jeudi 10 octobre que l’école secondaire du Tournesol a ouvert ses portes à partir de 17h afin d’inviter les parents, les élus municipaux, des gens d’affaires et divers intervenants en présence des élèves, des enseignants et de la direction. Cette fois pour l’année2019-2020 qui est en marche, les Profils offerts sont de retour avec les volets Scientifix, Arts et Communication, Santé globale et le Bloc Sport Rafales. De plus, des étudiants pourront aussi choisir l’art à travers la musique, l’art plastique et l’art dramatique.

Par les profils énumérés, autant pour les étudiantes et les étudiants du Tournesol, les élèves du primaire ont l’occasion de mieux se connaître, s’informer et à persévérer. Quant aux parents, ils sont des accompagnateurs précieux.

Au niveau de la direction, des enseignants et des services complémentaires, la directrice Caroline Monette demeure au poste, responsable des élèves du 1er secondaire et des classes DIM, COM et P15. Quant à Jean-François Hamel, en poste depuis trois ans à Coaticook, est maintenant à l’école secondaire du Tournesol à titre de directeur adjoint. «J’ai apprécié, mais trois dernières années, mais c’est pour moi un bel avancement, étant responsable des élèves du 2e au 5e secondaire et des groupes de CC, FPT et FMS. En poste depuis peu, les portes ouvertes du 10 octobre m’ont permis de rencontrer plusieurs parents, de citoyens et d’intervenants auprès des jeunes du primaire et du secondaire», considère M.Hamel.

Après un code vestimentaire, une marche pour le climat et bien d’autres sujets, les portes ouvertes ont permis de découvrir et redécouvrir les nombreux atouts du Tournesol… sans oublier le français et les maths!