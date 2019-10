Marche du Tournesol : Un 27 septembre à retenir

Windsor (RC) – Partout sur la planète, beaucoup de monde se souviendra du vendredi 27 septembre. Avec des messages percutants à bout de bras, environ 160 étudiantes et étudiants escortés gentiment par la Sûreté du Québec ont quitté le Tournesol pour se poser sur la rue Saint-Georges, en direction du stationnement de l’Hôtel de Ville.

La marche était celle des jeunes, celle de Greta et celle de tout le monde pour qui veut bien entendre pour aujourd’hui et surtout pour demain.

Au terme de la marche, trois membres à l’avant-scène des étudiants et étudiantes de l’école secondaire, Jayson Cyr-Charland, Shelly Auclair et Émilie Leblanc ont brandi les pancartes, mais surtout l’importance d’éveiller la population face à la fragilité des climats, particulièrement à l’utilisation des sacs et bouteilles de plastique, notamment l’usage des carburants fossiles.

S’adressant aux personnes présentes, la mairesse Sylvie Bureau a pour sa part rappelé les efforts depuis plus d’une dizaine d’années, concernant l’usage des bacs brun et du compost. «Autant à Windsor que dans l’ensemble du Val-Saint-François, dont l’Écocentre, nous poursuivons nos efforts, cette fois pour les conteneurs de verre qui ont été installés sur le territoire», mentionne MmeBureau.

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, était aussi sur place dans le cadre des Élections fédérales qui se déroulent présentement. Il a salué les participants, dont les membres regroupant la directrice du Tournesol Caroline Monet, sont adjoint Jean-François Hamel et les enseignants Michelle Grenier et Reynald Dionne.