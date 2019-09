Un retour en classe pour quelque 8 300 élèves de la Commission scolaire des Sommets

Magog – Les 31 écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Sommets (CSS) accueillaient environ 8 300 élèves le jeudi 29 août pour la rentrée scolaire2019-2020. Le personnel enseignant s’affairait dès le 26 août pour préparer la rentrée scolaire. Le personnel administratif et de gestion des établissements et du centre administratif y travaillaient déjà depuis plusieurs semaines.

Au niveau de la clientèle, 8 293 élèves feront leur rentrée au préscolaire, au primaire et au secondaire à la CSS cette année: 1 614 à la MRC des Sources, dont 610 au secondaire; 2 578 à la MRC du Val-Saint-François, dont 827 au secondaire et 4 101 à la MRC de Memphrémagog, dont 1 619 au secondaire,

De plus, d’ici juin 2020, la CSS prévoit l’inscription de près de 1 177 élèves à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Notons que les centres de formation professionnelle de la CSS sont maintenant regroupés en un seul centre, soit le Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets, qui compte cinq points de services à Magog, Windsor et Asbestos.

La clientèle scolaire de la CSS est donc évaluée à 9 470 élèves pour l’année2019-2020.

Transport scolaire

Cette année, 95 autobus et 11 berlines assureront le transport de 5 642 élèves. Ces véhicules effectueront chaque jour plus de 414 parcours sur l’ensemble du territoire de la CSS, qui couvre 3 500km2.

Assemblées générales

Dès la rentrée, les parents seront invités à l’assemblée générale des parents de leur école au cours de laquelle seront élus les représentants des parents au conseil d’établissement et au comité de parents.

Par ailleurs, les parents d’un enfant handicapé ou ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) sont invités à l’assemblée générale du comité EHDAA des parents qui se tiendra le 7 octobre prochain à 19h à l’école secondaire du Tournesol à Windsor.

Info-travaux

Pour se tenir informés des travaux réalisés ou en cours dans nos différents établissements, les parents peuvent visiter la section Entretien, travaux et qualité de l’air sur le site web de la CSS. Plusieurs informations pertinentes s’y trouvent, dont les encadrements et les plans d’action qui touchent l’entretien des immeubles.

Projets éducatifs

L’année scolaire2019-2020 sera la première année de mise en œuvre des nouveaux projets éducatifs des écoles et des centres de la CSS. En vigueur depuis le 1er juillet dernier, ils seront déployés dans les différents milieux afin de favoriser la réussite éducative de tous les élèves.