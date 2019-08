CSET : Retour en classe pour l’année scolaire 2019-2020

Magog – Le jeudi 29 août est le jour de la rentrée pour les élèves du primaire et du secondaire de la Commission scolaire Eastern Townships. Le personnel des écoles et des centres accueillera cette année plus de 5400 élèves au primaire et au secondaire, de même que plus de 1370 étudiants à l’éducation aux adultes et à la formation professionnelle. La CSET est heureuse d’annoncer que ce nombre représente une augmentation de sa clientèle étudiante pour une sixième année consécutive.

Il y aura huit classes de maternelle 4 ans sur le territoire pour l’année scolaire 2019-2020.

Toujours avec le souci d’offrir un environnement accueillant et favorable à l’apprentissage, la commission scolaire investira plus de 12 millions de dollars dans ses infrastructures en 2019-2020. Outre cet investissement important, il y aura un grand projet pour la construction d’une nouvelle école pour la région de Drummondville. La CSET a reçu confirmation en juin 2019 d’une somme additionnelle de 13,2 millions de dollars pour la nouvelle école.

Un environnement qui soutient la réussite scolaire

Quant à l’Éducation aux adultes et à la formation professionnelle, le but est d’atteindre les objectifs. Le personnel des quatre centres d’éducation aux adultes, de formation professionnelle et la formation à distance, encouragera les étudiants adultes (16 ans et plus) à atteindre leurs buts durant cette année. Que ce soit pour compléter le secondaire, obtenir un certificat, changer de carrière ou relever un nouveau défi, le personnel des centres est formé de professionnels compétents qui se consacrent à guider les étudiants adultes vers le développement et l’atteinte de leur plein potentiel.

Programme d’élèves internationaux... vivre l’expérience d’une vie!

Le programme d’élèves internationaux accueillera dans les écoles et les communautés cette année près de 65 élèves venant de partout à travers le monde. Plusieurs d’entre eux seront accueillis au sein d’une nouvelle famille grâce au programme de logement dans les familles d’accueil et auront ainsi la chance de vivre un échange culturel privilégié, unique et intime.

Des Sources et Val-Saint-François

En ce qui a trait aux MRC des Sources et du Val-Saint-François, deux écoles primaires sont présentes à l’école primaire St-Francis à Richmond et celle d’Asbestos-Danville-Shipton. S’ajoute aussi l’école secondaire régionale de Richmond.