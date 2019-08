Un investissement de plus de 8 M$ pour deux écoles primaires de la CSS

Magog (RC) – Le 28 juin dernier, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, était de passage à Magog pour faire l’annonce d’un investissement de plus de 28M$ dans des écoles de l’Estrie.

Les écoles primaires des Deux-Soleils à Magog et de l’Arc-en-ciel à Saint-François-Xavier-de-Brompton profiteront d’une somme de plus de 8M$ pour l’ajout d’espace, notamment un pour un nouveau gymnase. Dans les deux cas, l’agrandissement permettra aussi de relier les deux bâtiments de l’école pour faciliter la circulation des élèves et du personnel. Des travaux de mise aux normes seront aussi effectués.

L’agrandissement de l’école de l’Arc-en-ciel à Saint-François-Xavier-de-Brompton profite d’un montant de 4869618$, tandis que l’école des Deux-Soleils à Magog reçoit 4019865$