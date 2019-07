Les travaux du parc-école Masson officiellement lancés

Danville (RL) - C’est avec fébrilité que le jeudi 20 juin dernier, madame Marianne Couture, directrice de l’école primaire Masson de Danville, a procédé à l’annonce officielle du lancement des travaux du nouveau parc-école. En compagnie des dignitaires Jean-Philippe Bachand, président de la CSS, André Bachand, député de Richmond, MmeKarine Vallières, présidente de la campagne de financement, M.Jean-Guy Laroche de la ville de Danville ainsi qu’Alexandre Mailhot, attaché politique du député fédéral Alain Rayes ils procédèrent à la première pelletée de terre symbolique. Rappelons que l’objectif initial de la campagne de financement avait été fixé à 100000$. Grâce à l’appui inconditionnel de plusieurs partenaires et de l’implication de bons nombres de personnes, une somme de 150000$ a finalement été amassée afin de procéder à la réfection de la cour extérieure de l’école primaire danvilloise. Ce projet qui nécessitera des travaux d’envergures s’échelonnera sur l’ensemble de la période estivale, pour se terminer tout juste à temps pour le début des classes. Des espaces pour le soccer, la course ainsi que le hockey en période hivernale seront ainsi créés pour les jeunes fréquentant l’école ainsi que la population en général.

«Je tiens à remercier sincèrement les nombreux partenaires qui se sont joints à nous et qui nous permettent aujourd’hui de concrétiser ce beau projet. C’est toute la communauté qui s’est mobilisée pour offrir aux jeunes une nouvelle cour d’école.» De commenter la directrice.

En plus de l’argent amassé par la Fondation de l’école Masson, de nombreux partenaires financiers se sont greffés au projet. Outre le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Commission scolaire des Sommets et la Ville de Danville, notons, entre autres, la contribution de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, du Conseil Sport et Loisir de l’Estrie et de la Caisse Desjardins des Sources.