Le sentiment d’appartenance ancré dans les murs de l’école l’Escale

Asbestos (RL) - Des membres du comité d’élèves de l’école l’Escale d’Asbestos, désireux de donner un nouveau souffle au volet d’appartenance des étudiants envers leurs milieux de vie, ont lancé le projet «Prée» (partenaire pour la réussite éducative en Estrie). La MRC des Sources et la commission scolaire de Sommets ont participé à l’installation de nouvelles affiches dans l’école, arborant les attraits de chacune des sept municipalités de la MRC.

Ces photos de grandes dimensions, orne maintenant certaines cages d’escaliers, devenues thématiques, de la polyvalente. «Notre comité voulait travailler sur la motivation scolaire et le sentiment d’appartenance des gens qui fréquentent l’école. Or en juin 2018, la MRC des Sources nous a accordé une subvention de 15000$ afin de nous aider à réaliser notre projet. Nous sommes maintenant fiers de voir les résultats actuels et constater que les élèves apprécient le fait de retrouver des images de leur ville sur les murs de l’école, on se sent encore un peu plus chez nous» de lancer Mlle Roséliane Vallières-Langlois, l’une des cinq membres du comité d’étudiants, œuvrant sur ce projet. Le directeur de l’école secondaire M. Daniel Guillot se disait ravi de voir l’implication des jeunes et tenait à remercier tous les intervenants dans ce dossier qui a finalement été inauguré le 6 juin dernier soit: le comité des jeunes et le personnel de l’école, la Commission scolaire des Sommets ainsi que la MRC des Sources, pour l’importante contribution financière.