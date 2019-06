Mécanique automobile : Jimmy Dupuis obtient la médaille d’Or

Val-Joli (RC) – Halifax accueillait, les 28 et 29 mai derniers, les 25e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. En marge de cet événement, se déroulait également la sélection finale d’Équipe Canada WorldSkills 2019 en vue du Mondial des métiers 2019.

Résidant sur le territoire de la municipalité de Val-Joli, Jimmy Dupuis était en compétition aux 25e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Il a remporté une médaille d’Or dans sa discipline, la mécanique automobile. Il étudie au Centre de formation professionnelle de Coaticook.

Sur 13 places potentielles, 9 jeunes Québécois, dont Jimmy Dupuis, font officiellement partie de l’équipe qui représentera le pays au Mondial des métiers de Kazan, en Russie, du 22 au 27 août prochain. Cela fait du Québec la province la mieux représentée au sein de l’équipe canadienne.

Cette participation au plus grand événement dédié aux métiers spécialisés dans le monde représente l’aboutissement de plus d’un an d’entraînement acharné et de compétitions à l’international. Le Mondial des métiers rassemble plus de 1 600 concurrents en provenance de plus de 60 pays dans une cinquantaine de disciplines différentes.

Métiers et technologies

Lors de cette grande finale, plus de 500 finalistes des quatre coins du pays étaient également rassemblés au Halifax Exhibition Centre pour démontrer leurs compétences dans plus de 40 métiers spécialisés. La cérémonie de remise des médailles qui avait lieu le jeudi 30 mai, au Cunard Centre d’Halifax, a permis de récompenser les meilleurs jeunes apprentis du Canada. Des 35 compétiteurs de l’équipe du Québec, 14 ont remporté une médaille. De ce nombre, 3 ont remporté l’or.

Compétences Québec s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés en vue d’assurer la prospérité économique du Québec. En présentant les Olympiades québécoises des métiers et des technologies, l’organisme met en valeur les jeunes qui choisissent de se qualifier dans les centres de formation professionnelle et les cégeps du Québec.

Compétences Québec administre et développe également le site Web de l’Inforoute FPT, le Service régional d’admission en formation professionnelle (SRAFP), ainsi que Trouvetonmétier.com. Compétences Québec est membre fondateur de Skills/Compétences Canada, organisme affilié à WorldSkills International qui regroupe plus de 75 pays.