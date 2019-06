Lauréates pour la relève entrepreneuriale féminine de la Fondation J.-Armand-Bombardier

Valcourt – La Fondation J.-Armand-Bombardier a annoncé les lauréates de la première édition du programme de bourses d’excellence pour la relève entrepreneuriale féminine: Mallory Wilson pour Entremise, Elisabeth Coulombe et Valérie Laliberté pour Tero et Naysan Saran pour Cann Forecast. D’une valeur de 10000$ chacune, les bourses reconnaissent annuellement le travail de trois femmes entrepreneures dont l’organisation a été constituée il y a moins de 5 ans.

Créées en l’honneur des trois cofondatrices de la Fondation qui se sont retirée en 2018 après 53 années d’engagement, les bourses cherchent à promouvoir le rôle des femmes en tant qu’actrices du développement économique et communautaire dans différents secteurs d’activités. Les bourses ont été octroyées lors d’une soirée qui s’est tenue à l’Espace CDPQ à Montréal. Chaque cofondatrice de la Fondation J.-Armand-Bombardier était présente pour remettre la bourse à son nom.

Nicole Beaudoin, présidente de la Fondation J.-Armand-Bombardier a félicité les lauréates. «C’est une grande fierté pour nous de reconnaître l’émergence d’une génération de jeunes femmes entrepreneures qui n’hésitent pas à rêver grand et voir loin. Elles représentent un potentiel de croissance et d’impact environnemental et social immense. C’est l’ensemble de la société qui en bénéficiera».

La Bourse Janine Bombardier pour le secteur culturel et créatif a été décernée à Mallory Wilson d’Entremise, organisme sans but lucratif voué à faciliter les usages temporaires et transitoires dans les bâtiments vacants (entremise.ca).

La Bourse Claire Beaudoin pour le secteur de la transformation et de la fabrication a été décernée à Elisabeth Coulombe et Valérie Laliberté de TERO, qui a développé un petit électroménager qui transforme les résidus alimentaires en fertilisant prêt à l’emploi, en seulement quelques heures, sans odeur et sans bruit (teroproducts.com);

Enfin, la Bourse Huguette Fontaine pour le secteur de l’innovation technologique a été décernée à Naysan Saran de Cann Forecast, une entreprise qui offre des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour optimiser la gestion de l’eau (cannforecast.com).

Une fondation, trois destinations: la Fondation œuvre en philanthropie tout en soutenant le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt, à travers lesquels elle promeut la persévérance scolaire et l’accès aux arts et à la culture.