Des ordinateurs pour la persévérance

Asbestos - Dans le cadre d’une entente qui vise à outiller les participantes du programme «Maman futée» afin qu’elles puissent réaliser leurs travaux scolaires et brancher leurs familles, l’organisme OPEQ a remis 4 ordinateurs portables en présence du président de la commission scolaire, M.Jean-Philippe Bachand.

Une entente de trois ans entre l’organisme OPEQ (ordinateurs pour les écoles du Québec) et le Carrefour jeunesse-emploi a permis de remettre un ordinateur portable équipé avec les logiciels nécessaires, une souris et un sac de transport à toutes les nouvelles participantes qui terminent leur année scolaire. L’an dernier ce sont 16 participantes qui ont profité de cet avantage et cette année, 4 autres participantes ont eu la même chance.

L’organisme OPEQ est un organisme à but non lucratif qui remet à neuf des appareils usagés, leur redonne une deuxième vie et les remet en circulation pour qu’ils soient utilisés par les élèves qui n’en ont pas. L’entente bénéficie grandement aux participantes du groupe Maman futée en les outillant pour qu’elles puissent réussir plus facilement leur projet académique en plus de leur donner accès aux services en ligne à la maison.

La remise s’est faite en présence du président de la commission scolaire M.Philippe Bachand qui a affirmé «Je suis fier de la persévérance des jeunes femmes que je vois aujourd’hui, du chemin parcouru et je les félicite pour leur persévérance». M.Bachand en a profité pour remettre à chacune des participantes un certificat attestant des progrès scolaires réalisés.

M.François Paré, conseiller en développement du marché d’OPEQ a déclaré «Quand je vois à quoi servent les ordinateurs que nous recyclons, ça donne tout le sens à notre travail et j’en suis très heureux. Bravo, les filles, continuez!»

Rappelons que le projet «Maman futée» est un projet de scolarisation des mamans mis en place par le Carrefour jeunesse-emploi et le Centre d’éducation des adultes en collaboration avec les partenaires pour la petite enfance, la maison de la famille et le centre de santé d’Asbestos.