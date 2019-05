Réaménagement complet de la cour de l’école La Passerelle

Asbestos (RL) - La cour de l’école primaire La Passerelle d’Asbestos subira une cure de jeunesse prochainement, alors qu’un réaménagement complet de celle-ci a été annoncé le mercredi 22 mai dernier. Lors de cette annonce, le directeur de l’établissement, M.Alexandre Néron, était accompagné du président de la Commission scolaire des Sommets, M.Jean-Philippe Bachand, de M.Jean Nadeau de la Caisse Desjardins des Sources, ainsi que des dignitaires politiques André Bachand, député de Richmond et le Maire d’Asbestos, M.Hugues Grimard. Le projet Espace Vert comme il est appelé, permettra d’ajouter une surface gazonnée, créer un coin jardin, ainsi que de mettre en place une nouvelle piste d’athlétisme. Une fois les travaux complétés, les élèves auront un espace plus grand et mieux aménagé, pour courir et jouer de manière sécuritaire à l’extérieur, autant durant les périodes d’éducation physique que lors des récréations. M.Néron souligna par ailleurs que ces améliorations seront rendues possibles grâce à l’implication financière de partenaires majeurs tels que:

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (Programme d’embellissement des cours d’école): 23427$

Commission scolaire des Sommets: 23427$

Ville d’Asbestos: 7 500$

M.André Bachand, député de Richmond: 5 000$

Caisse Desjardins des Sources: 5 000$

Ministre de l’Éducation Budget discrétionnaire: 1 000$

«La concrétisation de ce projet d’embellissement de la cour de l’école La Passerelle est un projet structurant qui va permettre à nos jeunes de s’épanouir dans un environnement, plus beau, plus fonctionnel et aussi plus vert. Je désire remercier M.Néron et l’ensemble des acteurs de notre milieu, qui encore une fois ont su se mobiliser pour le mieux-être de notre belle jeunesse.» De souligner, M.André Bachand,

«C’est une annonce très attendue à laquelle la Commission scolaire des Sommets participe aujourd’hui. La cour d’école de la Passerelle nécessite une cure de jeunesse depuis plusieurs années. Grâce aux travaux qui seront réalisés prochainement, les élèves pourront bénéficier d’un espace extérieur adapté à leurs besoins. C’est un élément essentiel pour leur donner envie de bouger et de développer de saines habitudes de vie.» Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets.

À noter qu’en dépit de l’addition de l’ensemble des sommes actuelles, un montant de 4000$ demeure encore à être financé, afin de compléter l’enveloppe budgétaire du projet.