Tournesol : Nos scientifiques à l’honneur pour une deuxième année

Windsor –Le lundi 6 mai avait lieu le concours Parlons Sciencesà l’Université de Sherbrooke. C’est un concours pour les élèves de la 6eannée à la 8eannée à travers le Canada. Pour la deuxième année consécutive, c’est l’école secondaire du Tournesol qui termine avec les honneurs

Félicitations à Antoine Béland, Alexandre Goossens et Nathaniel Perrier qui ont terminé en première position. Félicitations aussi à Antoine Demers et Jéremy Drapeau qui ont terminé en troisième place. De plus, Nathan Robichaud et Olivier l’Étoile ont remporté le titre du meilleur esprit d’équipe. Bravo à vous tous !