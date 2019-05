Finale régionale du Défi apprenti génie de l’Estrie

Estrie –Technoscience Estrie est fier d’avoir mis le génie des jeunes estriens des 1er, 2eet 3ecycles du primaire le 10 mai à l’école de la Samare de Sherbrooke dans le cadre de l’Odyssée des sciences. Ce sont 50 participants qui se sont déplacés pour rivaliser d’ingéniosité et relever le défi de cette édition, À vos marques, prêts, roulez!

Parmi le coup de cœur du comité ainsi que les médailles d’or, d’argent et de bronze attribuées figuraient les écoles de l’Arc-en-ciel à Saint-François-Xavier-de-Brompton (MRC du Val-Saint-François) et de Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Adrien (MRC des Sources).

Annabelle Lahaie et Lily-Ann Boisvert de l’Arc-en-Ciel ont mérité la médaille d’Argent pour leur projet MAPet un laissez-passer familial au Musée des beaux-arts de Sherbrooke. Quant à Yacinthe Marcoux-Demi et Thomas Picard de Notre-Dame-de-Lourdes, ils ont mérité la médaille de Bronze pour leur projet Lucifer 666.

Les élèves des 1er, 2eet 3ecycles du primaire devaient concevoir un véhicule capable de descendre un plan incliné et s’arrêter le plus près possible d’une cible. Les participants devaient traverser six épreuves afin de compléter le circuit et remporter la compétition. Les jeunes participants ont impressionné le public par leur ingéniosité et leur créativité.

Pour en savoir plus sur les prix et les lauréats, rendez-vous au technoscience.ca et visitez la page Facebook des Défis technologiques pour découvrir les photos des lauréats de toutes les finales régionales.

Une édition 2018-2019 réussie

Ce sont des centaines de jeunes qui ont participé ou qui participeront aux finales régionales du Défi apprenti génie dans toutes les régions du Québec.

Une fois au secondaire, les apprentissages acquis au Défi apprenti génie grâce au Défi génie inventif ÉTS permettront de poursuivre leur progression. Ces deux programmes proposent des situations d'apprentissage et d'évaluation clés en main incontournables pour les enseignants qui souhaitent réaliser un projet en technologie avec leur classe.

Ces projets rassembleurs sont l'occasion de valoriser la créativité et le savoir-faire des élèves dans le cadre d'une saine compétition se déroulant en classe, à l'école ou aux finales régionales. Il suffit de visiter le site technoscience.ca pour connaître tous les détails sur ces programmes et pour découvrir, prochainement, les défis qui seront lancés aux participants pour l’édition 2019-2020!

Merci aux partenaires

Le Défi apprenti génie est coordonné par le Réseau Technoscience. Ce projet est également soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience. Un merci spécial au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada pour le soutien dans le cadre de l’Odyssée des sciences.

À l’échelle régionale, de nombreux partenaires contribuent également au succès du Défi. Merci au Centre-culturel de l'Université de Sherbrooke, au Ciné-Parc Orford, à La bergerie en herbe, l'Épopée de Capelton, le Musée de la nature et des sciences, le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke, O-volt et la Société d'histoire de Sherbrooke.