Cérémonie régionale de l’Ordre du mérite scolaire de la FCSQ

Magog –C’est lors d’une cérémonie officielle se déroulant à Orford, le samedi 8 mai, que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a souligné le rôle de personnes activement impliquées dans le monde de l’éducation en Estrie. Une centaine de convives, commissaires et membres de la direction de la FCSQ, de la Commission scolaire des Sommets (CSS), de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) et de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) étaient réunis pour cet évènement annuel.

Robert Bureau, commissaire à la CSS, et Édith Pelletier, directrice générale de la CSS, ont tous deux reçu une médaille de l’Ordre du mérite scolaire, une distinction qui honore un citoyen ou une citoyenne qui a contribué de manière spéciale à l’avancement de l’éducation et, particulièrement, à la promotion et au progrès du système public d’enseignement.

M. Bureau siège au conseil des commissaires de la CSS depuis 2002 et s’est impliqué de diverses autres façons dans sa communauté, notamment auprès des Chevaliers de Colomb, du Club Optimiste et d’Opération Nez rouge.

Reconnue pour son leadership rassembleur, Mme Pelletier a successivement occupé les postes d’enseignante (1989 à 1998), de directrice d’école (1998 à 2005), de directrice des services complémentaires et de l’adaptation scolaire (2005 à 2009) et de directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources éducatives (2009 à 2016) avant de prendre les rênes de la direction générale de la CSS en 2016.

André Lamarche, ancien directeur général de la CSRS; Marc Juneau, ancien directeur général adjoint de la CSRS; Patricia Sévigny et Carole Bourgault, commissaires à la CSHC ont aussi été honorés lors de cette soirée.