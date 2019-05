Des élèves de l’école Masson, Grands Champions du district-sud de l’Opti-Génie

Asbestos (RL) La grande finale du district sud de la compétition amicale du savoir ¸Opti-Génie¨ se déroulait à l’hôtel Le Victorin de Victoriaville, le dimanche 5 mai dernier. C’est avec enthousiasme que le groupe de jeunes de l’école Masson, gagnants de la finale de la zone 33 et parrainés par le club Optimiste d’Asbestos, se présentait en cette journée, fiers de leurs victoires obtenues lors des rondes précédentes. Pour cette étape ultime l’équipe d’Asbestos devait se mesurer aux connaissances générales des représentants des clubs optimistes de St-Nicolas, Victoriaville, Acton Vale, Rock Forest, Mont-St-Grégoire et Granby.

Comme lors des finales de club et également de Zone, chacune des équipes devait disputer un total de deux parties aux termes desquelles celle ayant cumulée le plus haut total de points, remporterait les honneurs de cette populaire compétition jeunesse. Ainsi, ¨lespetits génies¨de la MRC des Sources, se sont finalement positionnés premier au final, se méritant le titre de grands champions du District Sud du Québec 2019 et par le fait même une bourse de 100 dollars chacun. Il s’agit là d’une expérience, certes très enrichissante pour ces jeunes de niveau primaire, non seulement pour les vainqueurs, mais également pour l’ensemble des participants de cette activité organisée par les clubs Optimistes du Québec, dans le but commun de valoriser la jeunesse.