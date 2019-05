Un sérieux coup de pouce de 11 500$ au projet du parc-école Masson

Danville (RL) La levée de fonds actuellement en cours dans le projet de renouvellement de l’aire de jeu extérieur de l’école Masson à Danville, a vu un apport financier important venir s’ajouter en soutient pour cette cause importante. En effet, des parents d’élèves de l’école Masson, ont bénévolement organisés un tournoi de Dek Hockey bénéfice, le samedi 20 avril dernier, l'évènement a eu lieu au Complexe Sports CBA à Asbestos, commanditaire majeur. Ce sont 17 équipes au total, qui étaient inscrites à cette compétition amicale comprenant des catégories homme, mixte récréatif et femme. C’est donc via l’initiative de sept parents organisateurs, ainsi que par le biais de l’implication de l’ensemble du corps enseignant, que cette activité bénéfice a pu être un franc succès à tous les niveaux. Ajoutons à cela l’importante contribution des Chevaliers de Colomb de Danville, qui ont tenu un souper spaghetti au profit du parc-école. On ne peut passer sous silence les dons recueillis auprès de la population, ainsi que provenant de généreux commanditaires.

C’est donc avec une fierté non dissimulée que le comité organisateur du tournoi de Dek Hockey a présenté à M. Jean-Philippe Bachand, président de la commission scolaire des Sommets ainsi qu’à Mme Marianne Couture directrice de l’école Masson, un chèque au montant de 11 500$. Mme Couture était évidemment des plus heureuses de voir une telle implication de la part de tous mener à un résultat pareil. « Depuis le début de la campagne l’an dernier, nous sentons que la communauté prend à cœur cette levée de fonds pour les jeunes. Que l’on pense notamment à la fondation de l’école Masson, à l’implication de Mme Karine Vallières, notre présidente d’honneur de la campagne et ancienne élève, les Chevaliers de Colomb ou encore aux commanditaires ainsi que le ministère de l’éducation et la commission scolaire des Sommets, sans oublier bien entendu l’implication extraordinaire des parents comme nous en sommes témoins aujourd’hui ; je ne peux que constater à quel point la communauté est tissée serrée à Danville, Merci à tous et à toutes.» De commenter la Directrice.

Bien qu’il reste encore quelques activités de financement au cours des prochaines semaines, il est d’ores et déjà possible de croire que les travaux d’aménagement pourraient débuter à la fin des classes pour que tout soit fin prêt pour la rentrée en septembre.