Des élèves de l’école régionale de Richmond et du Tournesol ont participé aux quarts de finale régionale

Richmond (RC) – Le mois de mai marque le coup d’envoi de la 7e édition du Programme Les Brigades culinaires de la Table des Chefs à laquelle prenaient part 5 élèves de l’école secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School – RRHS) durant l’après-midi du 1er mai. C’est d’ailleurs à cet endroit que se tenait le défi réunissant quatre équipes de niveau secondaire de l’Estrie (Tournesol de Windsor, Triolet de Sherbrooke, RRHS de Richmond, Du Phare) et celle du Centre-du-Québec (Samara de Plessisville). Au terme des quarts de finale, c’est le Tournesol qui a remporté la palme tandis que l’école de Richmond signait une troisième place bien méritée.

Depuis le début de l’année scolaire, les jeunes de l’école secondaire régionale de Richmond ont relevé diverses épreuves culinaires pour développer leurs connaissances en cuisine, en vue de cette compétition à laquelle 125 écoles secondaires de partout au Québec prendront part. Le prochain défi qui attendait les jeunes de la région de Richmond était celui des quarts de finale, soit celui de concocter un plat en équipe à partir d’un panier composé d’aliments qu’ils devaient utiliser obligatoirement. Peu importe malgré la performance des équipes, les participants ont grandement apprécié l’expérience parmi lesquels s’ajoutaient les jurys, parents et personnels de la RRHS.

Demi-finales

Les 23 brigades gagnantes, dont celle du Tournesol, obtiendront leur laissez-passer pour les demi-finales qui auront lieu les 10 et 11 mai prochaines. Animée par le réputé chef Ricardo Larrivée, la grande finale des Brigades culinaires se tiendra le 26 mai dans les cuisines de l’ITHQ (Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) et opposera les cinq brigades qui se seront qualifiées.

En plus de contribuer à cultiver la créativité des jeunes, les Brigades culinaires de La Tablée des Chefs se veulent une occasion unique de développer leur leadership et leur esprit critique dans un stimulant et dynamique. Le programme se veut aussi une opportunité de transmettre aux jeunes, dès l’adolescence, le plaisir de cuisiner, de manger ensemble et de découvrir de nouveaux aliments.