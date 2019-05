« Maman futée » remporte un prix coup de cœur au 21e Gala OsEntreprendre

Asbestos (RL) - Le groupe «Maman futée», qui est parrainé par le centre jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs, s’est vu décerner un prix «coup de cœur» par les membres du jury lors du 21e gala régional Défi OsEntreprendre, pour son projet «Parles-en donc». C’est donc avec grande fierté que les jeunes femmes sont montées sur scène du vieux théâtre de Magog le mardi 30 avril dernier, afin d’aller chercher cette reconnaissance bien appréciée. « Parles-en donc » est un jeu de société qui sensibilise les jeunes à l’intimidation et apporte des pistes de solutions adaptées. Le fonctionnement du jeu est à la fois simple et amusant. Chaque participant pige une carte «Situation», qui décrit une situation d’intimidation, ils doivent ensuite prendre une carte «Solution» qu’ils ont en main et qui selon eux, répond le mieux à cette situation. Les joueurs votent pour la meilleure solution ou pour la plus drôle, car des solutions humoristiques sont aussi proposées, les nombres de points sont déterminés à l’aide d’un dé. Des cartes «Défi» permettent également de rendre le jeu, qui s’adresse aux jeunes de 10 à 14 ans, encore plus dynamiques.

Rappelons que le projet Maman futée permet à est un groupe de 10 à 19 mamans de poursuivre leur secondaire à temps partiel, tout en apprenant à concilier les autres facettes de leur vie. Ce projet est possible grâce à une collaboration du Carrefour jeunesse-emploi et du Centre d’éducation des adultes en partenariat avec la maison de la famille Famillaction, le CIUSS de l’Estrie CHUS et les organismes du milieu. Le Défi OSEntreprendre, quant à lui, est un important mouvement québécois, qui fait rayonner des initiatives entrepreneuriales d’étudiants à tous les niveaux du cheminement scolaire allant du primaire à l’université, sans oublier celles des créateurs d’entreprises.