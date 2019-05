Soirée de remise de prix de l’École régionale de Richmond

Richmond (RC) – Afin de célébrer la réussite de ses étudiants, l’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School – RRHS) organisera une soirée de remise de prix le 16 mai à l’auditorium. Lors de cette soirée spéciale, les étudiants seront reconnus pour leur effort et leur participation aux divers concours et clubs, ainsi que pour leur réussite académique.

Les présentations auront lieu à 18h30 pour les étudiants du secondaire1 et 2, ainsi qu`à 19h30 pour ceux du secondaire3 et 4. Un goûter sera servi entre les présentations et accompagné d’une performance musicale interprétée par nos talentueux étudiants. Tous sont les bienvenus. Les étudiants qui se verront remettre un prix recevront une invitation à l’avance.