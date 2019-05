Jeunes du Monde entre dans son dernier financement

Asbestos (RL) - Le groupe comprenant les 12 jeunes filles qui participeront à un voyage humanitaire au Pérou en juin prochain procédera à une dernière activité de collecte de fonds le 11 mai prochain. En effet dans le but de poursuivre le financement de leur expédition humanitaire qui débutera le 21 juin, les membres du groupe arpenteront les rues de Danville et Asbestos, afin de recueillir les canettes consignées que la population aura la générosité de mettre à leur disposition. Il sera également possible de se rendre directement à l’école l’Escale d’Asbestos pour y déposer vos cannettes et contenants de verres où le tri final sera effectué.

L’activité, qui se veut par le fait même un «geste vert» en favorisant la récupération et l’élimination des déchets, se déroulera de 9h à 17h. À noter que bons nombres d’efforts sont déployés par les jeunes de la coopérative jeunesse JDM, et ce depuis les des deux dernières années, afin de rassembler les fonds nécessaires à la réalisation de leur projet commun. Rappelons que le groupe se rendra du côté de la ville péruvienne de Pucallpa, pour y apporter une aide humanitaire au sein d’orphelinats, de centres pour personnes âgées ou encore dans certains hôpitaux de cette région amazonienne.