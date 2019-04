Un groupe de l’école l’Escale se mérite une bourse de Coop-Métro

Asbestos (RL) - Dans la foulée du programme Croque-Santé Métro, un groupe d’élèves en concentration science, de 1er secondaire de la polyvalente l’Escale d’Asbestos, sous la supervision de l’enseignante Cynthia Lacharité, s’est vu remettre une bourse de mille dollars pour la sélection de leur projet santé. Celui-ci est destiné à promouvoir la consommation de fruits et légumes auprès des jeunes, ainsi que de saines habitudes alimentaires en général. Le projet soumit par l’enseignante de science et son groupe touche les cinq sens de l’être humain en lien avec la nourriture. «Nous trouvons important de travailler sur l’aspect des sens, car c’est souvent par eux que se définissent ou redéfinissent nos préférences et habitudes alimentaires dans la vie. Si la présentation est belle, l’odeur agréable et la texture intéressante, c’est souvent plus facile de goûter par la suite.

Basés sur ces principes, nous organiserons donc des ateliers nous permettant de découvrir des recettes qui nous amèneront à cuisiner des légumes dans les desserts, chose qui peut paraître peu commune a priori. Nous pousserons peut-être même l’exercice à inclure des notions de chimie dans nos recettes, en explorant les réactions de la levure ou de certains aliments cuisinés par exemple, cela reste encore à valider, mais cela pourrait être une avenue intéressante. Un grand merci à Métro pour ce prix» de commenter MmeLacharité. L’appui financier offert par Coop-Métro, permettra donc le support à l’achat d’équipements, de denrées pour les recettes sélectionnées, ainsi que de matériel de cuisine et pédagogique qui serviront à la réalisation de ce projet. Le chèque fut remis par M.Yvan Picard, gérant de service chez Coop-Métro d’Asbestos, lors de la toujours populaire journée Pyjama, qui se tenait à la polyvalente, afin d’amasser des fonds pour la fondation Opération Enfant-Soleil.