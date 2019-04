Course du Tournesol 2019 : à trois inscriptions pour atteindre 400 participants

Windsor (RC) – La Course du Tournesol entamera sa sixième édition le dimanche 26 mai prochain. D’ici là, Isabelle Arcand, Gilles Dubois, Marie-Pierre Morin et Éric Traversy s’affairent de nouveau à coordonner l’évènement avec l’implication des élèves de Santé globale.

Pour 2019, le quatuor tient à atteindre 400 coureurs, de la première édition jusqu’à celle de l’an dernier qui avait réuni 397 participants, jeunes et adultes. Avec seulement trois personnes à combler, le 400 marquera une étape particulière, propice à accroitre le chiffre magique.

Les distances de course regrouperont les 1km et 2.5km pour les enfants (de 125 à 130 participants), le 5km pour enfant et adulte (250) et 10km pour les adultes (40 à 50). C’est une occasion en or de venir sillonner les rues de Windsor et des sentiers en compagnie des parents et amis. Cette année, les organisateurs proposent un parcours supplémentaire soit de 2.5km pour les 12 ans et moins.

Les objectifs de la Santé globale pour les jeunes du Tournesol ont pour but d’offrir des coûts abordables, la bonification des sorties à l’extérieur, le nouvellement des matériaux, l’implication des élèves et l’activité physique.

Quant aux sorties à l’extérieur durant l’hiver et le printemps, les jeunes pourront profiter de trois jours pour diverses activités, dont la raquette et l’escalade.

Inscriptions et heures de départ

Du 14 avril jusqu’au jour de la Course du Tournesol, les inscriptions offrent quatre paliers selon les kilomètres et les coûts pour les jeunes et adultes:

• Jusqu’au 14 avril: 1km/12 ans et moins (15$); 2.5km/12 ans et moins (15$); 5km/12 ans et moins (20$); 5km (25$); 10km (35$).

• 15 avril au 12 mai: 1km/12 ans et moins (15$); 2.5km/12 ans et moins (15$); 5km/12 ans et moins (20$); 5km (30$); 10$ (40$).

• 13 au 21 mai: 1km/12 ans et moins (20$); 2.5km/12 ans et moins (20$); 5km/12 ans et moins (25$); 5km (35$); 10km (45$).

• Jour même: 1km/12 ans et moins (20$); 2.5km/12 ans et moins (20$);

• 5km/12 ans et moins (25$); 5km (40$); 10km (50$).

• Heures de départ: 1km/12 ans et moins (environ 10 h 30); 2.5km/12 ans et moins (environ 10 h 15); 5km/12 ans et moins (9h); 5km (9 h); 10km (9 h).