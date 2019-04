Ouverture d’une nouvelle classe de maternelle 4 ans à St-Adrien

St-Adrien - La Commission scolaire des Sommets (CSS) ajoute trois nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein pour la rentrée scolaire2019-2020 dans les écoles suivantes: l’école primaire du Baluchon à Potton, l’école primaire Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Adrien et l’école primaire Saint-Laurent de Lawrenceville (4 et 5 ans).

Les parents qui habitent l’un ou l’autre de ces secteurs et qui souhaitent obtenir plus d’information, ou inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans sont invités à joindre l’école concernée le plus rapidement possible.

Pour être admis à la maternelle 4 ans, l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2019. De plus, certains critères s’appliquent. Notez que le nombre de places est limité.