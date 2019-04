L’école La Tourelle, récipiendaire de la bourse Croque Santé Métro

Asbestos (RL) - Les élèves de 3e et 4e année dans la classe de MlleIsabelle Hélie de l’école La Tourelle d’Asbestos pourront profiter d’un coup de pouce dans le développement de saines habitudes de vie. En effet, un projet soumis par l’enseignante Isabelle Hélie dans le cadre de la 7e édition du programme Croque Santé de Métro, qui se destine à encourager les jeunes à mieux s’alimenter, a été sélectionné par le géant épicier, commanditaire et instigateur officiel de ce volet. «Nous sommes ravis de savoir que notre candidature fut retenue et que notre plan d’aider les jeunes à développer de meilleurs réflexes alimentaires sera soutenu majeure partie par les 1000$ que nous octroi généreusement Métro pour notre démarche. “Cuisiner la diversité” voilà le thème avec lequel notre équipe travaillera au cours des prochaines semaines afin de non seulement encourager l’augmentation de consommation de fruits et de légumes, mais aussi de faire redécouvrir certains aliments santé méconnus en les cuisinant de façon à les rendre plus attrayants dans notre assiette.

Je remercie Métro pour l’aide financière que nous recevons, car il nous sera ainsi possible d’acheter les aliments nécessaires aux différentes recettes, procéder à l’achat de matériel de cuisine ainsi que de produire du matériel éducatif pour les jeunes également. Nous avons deux niveaux scolaires dans la classe, soit 12 jeunes de 3e année et 5 qui sont en 4e, cela représente une autre belle façon de mixer les intérêts de chacun.» De souligner l’enseignante Isabelle Hélie. La remise du chèque de 1000 dollars faite par M. Mario Gauthier, directeur adjoint de Coop-Métro Plus, en présence du président de la commission scolaire des Sommets, M.Jean-Philippe Bachand, de M. Danny Duperron, directeur de l’école La Tourelle et bien entendu de l’enseignante responsable, Isabelle Hélie.