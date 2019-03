Défi ski Leucan et voyage à Walt Disney

Windsor (RC) – C’est le samedi 16 mars que les équipes du Tournesol 1 et 2 ont pris part au Défi ski Leucan de Bromont. Au total, 2 482$ a été remis à Leucan et ce, grâce aux généreux donateurs. Ce fut tout un défi avec les conditions de glisse ultra glacée. Avec cœur, engagement et détermination, tous les membres de nos équipes ont réussi à relever le défi».

Il faut dire que la présence d’Enzo Hamel et de ses parents ont fourni l’énergie et la persévérance à tous de s’engager à fond dans cette cause puisque ces derniers ont fait preuve de beaucoup de courage à travers la maladie.

Enzo

L’adolescent de 14 ans qui demeure à Windsor a vaincu le cancer et pour souligner cette réussite, lui et ses proches iront en voyage à Walt Disney. Ce moment de bonheur à Enzo et ses proches est offert par l’organisation Les Vins de Sophie. Rappelons qu’en décembre 2017, les médecins découvraient une masse au fond des fosses nasales de l’adolescent. Il s’agissait d’un chondrosarcome, un type de cancer des os. Depuis, l’adolescent a subi des traitements et est en rémission.