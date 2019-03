On marche pour l’environnement à l’école secondaire de l’Odyssée

Val-Saint-François –Le comité engagé du Projet Carboneutrede l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt a suivi le mouvement planétaire en organisant une marche pour le climat le 15 mars dernier. Les élèves et les membres du personnel ont profité de cette marche pour remettre un manifeste sur l’environnement au maire de la Ville de Valcourt, Renald Chênevert.

Manifeste des élèves de l’école de l’Odyssée aux dirigeants et politiciens

Nous, futurs écocitoyens et adultes engagés de l’école secondaire de l’Odyssée faisons le constat suivant : l’inaction n’est plus une option. Nous sommes conscients des problèmes environnementaux auxquels notre société fait face et nous croyons fermement qu’il est temps d’agir. C’est pourquoi, avec l’aide du CECN (Comité Engagé CarboNeutre), nous vous présentons ce manifeste qui exprime notre besoin urgent de changements.

Les points suivants ont été choisis parmi les plus importants selon les élèves de premier et deuxième cycle, nous comptons sur vous pour les mettre en place le plus rapidement possible.

• Créer un programme éducatif en écocitoyenneté obligatoire pour tous les niveaux d’éducation du primaire et secondaire.

• Encourager l’utilisation des bouteilles d’eau réutilisables tout en abolissant l’achat des bouteilles d’eau en plastique dans les entreprises, les écoles, les bureaux, etc.

• Encourager l’utilisation des ustensiles réutilisables en faisant des pressions pour éliminer l’usage des ustensiles de plastique dans les entreprises, les écoles, les bureaux, etc.

• Que les gouvernements mettent rapidement en place un plan vert.

• Prioriser l’utilisation d’un transport scolaire sans pétrole.

Pour terminer, nous tenons à citer une phrase d’Antonio Guterres (directeur général de l’ONU) qui reflète l’urgence de la situation : « Le changement climatique va plus vite que nous et nous devons rompre avec la paralysie. Nous avons les outils pour rendre nos actions efficaces, mais nous manquons – même après l’accord de Paris – de leadership et d’ambition pour faire ce que nous devons faire ».