Les jeunes de la polyvalente l’escale se mobilisent pour JDM

Asbestos (RL) — Le groupe de 12 jeunes filles de l’école secondaire l’escale d’Asbestos, participant au programme Jeunes du Monde (JDM), nouvellement accrédité Coopérative jeunesse, tenait le vendredi 22 février un spectacle-bénéfices pour amasser des fonds en vue de leur expédition humanitaire au Pérou en juin prochain. Cet évènement en deux volets, animé de brillante façon par une jeune étudiante du groupe, Allyson Vega-Letendre ainsi que d’un membre du corps enseignant accompagnateur M.Sébastien Lefebvre, regroupait en première moitié de la soirée des élèves de la polyvalente qui se sont mise en valeur par des prestations de danses, de musiques et de chants lors d’un spectacle de talents relevé. Par la suite, une projection du film documentaire de la série «Les Grands Explorateur-Pérou d’hier à aujourd’hui» réalisé et commenté par la globe-trotter, Josée Gaudreau, est venu faire découvrir aux gens présents les beautés des paysages de cette région du monde tout en y présentant la réalité quotidienne de la vie des habitants de l’endroit. Un bel appui à la cause, de la part des citoyens ainsi que des parents et d’amis des jeunes organisateurs de la soirée, alors que pratiquement l’ensemble des sièges installés au cœur de la salle publique de l’école ainsi que les places disposées tout autour, avait trouvé preneurs pour l’évènement. Plusieurs partenaires importants tels que; la commission scolaire des Sommets, l’école l’Escale, la ville d’Asbestos, le carrefour jeunesse-emploi, l’Assemblée nationale du Québec, la microbrasserie Moulin 7, Duclos Assurances, Coop-Métro plus, Bio Bois analytique, Pronature ainsi que la coop alimentaire des Sources, supportent de belle façon cette initiative jeunesse. Rappelons que le groupe se rendra du côté de Pucallpa, une ville péruvienne d’environ 200 000 habitants, afin d’y apporter une aide humanitaire au sein d’orphelinats, de centres pour personnes âgées ou encore dans certains hôpitaux de cette région amazonienne.