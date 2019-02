Windsor partenaire de la persévérance scolaire

Windsor – Les représentants de la Ville de Windsor se sont rendus à l’École secondaire du Tournesol dans le cadre des Journées annuelles de la persévérance scolaire, le 12 février dernier.

Le corps professoral a choisi, par vote secret, des élèves de chacun des niveaux s’étant démarqués sur le volet de la persévérance. Les élus municipaux tenaient à rencontrer ces jeunes et à leur remettre des certificats pour leurs efforts dans leurs études et pour leur engagement scolaire. La Ville de Windsor a également profité de l’occasion pour souligner l’apport de la Coopérative alimentaire du Tournesol.

«Depuis que la région de l’Estrie a fait de la lutte au décrochage scolaire une de ses priorités, les jeunes sont de plus en plus nombreux à persévérer. La prévention du décrochage n’est pas une problématique exclusive au monde scolaire, il s’agit d’un enjeu de développement socioéconomique. Il faut s’en préoccuper collectivement. Chaque geste compte, c’est pourquoi la Ville de Windsor tient à souligner annuellement les jeunes dans leurs implications et leurs efforts académiques», a mentionné la mairesse Sylvie Bureau.