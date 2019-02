Windsor - Les élèves du premier cycle et de l’adaptation scolaire ont eu la chance de rencontrer Carolane Raffa et Jean-Philippe Audet de l’organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Les intervenants ont passé trois jours au Tournesol.

Leur but étant de faire un travail d’éducation et de sensibilisation favorisant une prise de conscience auprès des jeunes quant à leur responsabilité face aux différentes formes d’intolérance dans leur milieu. Les sujets qui étaient abordés étaient le racisme, le sexisme et l’intimidation.

Bientôt, les élèves auront la chance d’avoir des ateliers sur l’homophobie, et ce toujours avec le même organisme, mais avec la collaboration d’autres intervenants.

Des ateliers très enrichissants qui cadrent bien dans notre plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence dans l’école.