20 élèves de Saint-Philippe découvrent l’entrepreneuriat

Windsor (RC) – La classe de cinquième année de l’enseignante Catherine Langlois à l’école primaire Saint-Philippe de Windsor a réussi son objectif: celui de participer à la première Foire de Noël de l’école secondaire du Tournesol, le 8 décembre dernier. Et comme pour choix parmi les nombreux artisans, ils ont installé leur kiosque avec pour thème Les Bonhommes de neige.

«Un comité d’élèves a été formé pour voir au bon roulement des opérations. Comme nous sommes une école EVB (Établissement vert Brudtland), nous avons essayé d’utiliser le plus possible des matières recyclées pour fabriquer nos objets destinés à la vente. Ce sont les élèves qui ont chapeauté le projet de A à Z: fabrication, budget, mise en vente et autres aspects. Le but était de valoriser l’entrepreneuriat au sein de notre école et de faire vivre aux élèves une expérience signifiante et engageante», a précisé MmeLanglois.

Les élèves ont décidé de faire une bonne action pour Noël en offrant 50% de leurs profits, un chèque de 185$ au Centre de répit Théo Vallières. Au total, les 20 élèves ont réussi leur défi. Il s’agit de Ryan, David, Élie, Samuel, Juliette, Meggan, Eloi, Ozyane, Liam, Léa, Raphaël, Adam, Naomie M., Cédrick, Justine, Camille, Étienne, Naomie R., Élyas, Anaïs… et Catherine!