Deux élèves de l’Escale se méritent des bourses pour leur persévérance scolaire

Asbestos (RL) - Le 4 décembre dernier, Brandon Chapman et Marylee Bourque, deux élèves de la polyvalente l’Escale d’Asbestos, se sont vu remettre une bourse de 500 $ chacun, afin de souligner leur persévérance scolaire. En partenariat avec l’organisme du fonds d’aide à l’éducation, ÉducAide et la Caisse Desjardins des Sources, la direction de l’école était heureuse de reconnaitre les efforts et d’appuyer le développement académique de ces deux étudiants, qui relèvent bons nombre de défis au quotidien. La remise de ces bourses a pour objectifs d’encourager et motiver les jeunes à demeurer aux études en dépit des embûches qui se présentent en cours de route.

Cet appui pourra donc permettre une plus grande autonomie financière aux deux élèves méritants, pour qui il sera ainsi possible de se prévaloir de ces sommes en vue d’achat de matériel scolaire et informatique, afin de participer à des sorties éducatives, diverses activités sportives et culturelles ou encore procéder à des achats de vêtements, évidemment en fonction des besoins personnels de chacun. Fondé en 2002, Éducaide est un organisme de bienfaisance autonome qui puise son financement auprès de subventions gouvernementales, de dons corporatifs et personnels, de partenariats et commandite ainsi qu’auprès d’autres organismes d’aide à la population. C’est donc avec fierté que la direction de l’école l’escale et ses partenaires, offrent leurs meilleurs vœux de succès à Marylee et Brandon pour la poursuite de leur parcours scolaire.