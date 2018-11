Quelques photos du 5 à 7 des portes ouvertes du Tournesol

Windsor (RC) – Les portes de l’école secondaire étaient ouvertes pour tous le jeudi 11 octobre dernier. Encore cette année, les élèves du primaire avaient l’occasion de voir les multitudes d’avenues intéressantes à découvrir et, surtout, de pouvoir faire des choix à l’approche d’une nouvelle étape. Parmi les Profils regroupant les Arts et communications, la Santé globale et le volet Scientifix, plusieurs kiosques étaient installés à l’agora et la cafétéria regroupant de nombreuses informations et volets amusants. En voici quelques-uns: