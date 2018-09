5 à 7 du Tournesol : des portes ouvertes pleines d’avenues

Windsor (RC) – Encore cette année, la tradition se poursuit à l’école secondaire du Tournesol à l’occasion des portes ouvertes qui se tiendront le jeudi 11 octobre, à l’occasion d’un 5 à 7.

La formule s’avère de nouveau intéressante pour les étudiantes et étudiants du Tournesol avec un pivot central, soit celui des trois Profils majeurs qui regroupent les Arts et communications, la Santé globale et le volet Scientifix. Ces profils ont pour but d’intéresser à la fois les jeunes de l’extérieur pouvant apprécier les options offertes, et de ceux du Tournesol qui ont déjà de l’intérêt pour les choix disponibles.

Cette formule a aussi l’avantage d’inviter les écoliers de 4e, 5e et 6e années afin de découvrir un milieu étoffé en présence des parents, et d’amis. À eux s’ajouteront des invités regroupant des élus municipaux, des membres de la Commission scolaire des Sommets et intervenants provenant de divers milieux. Ils pourront ainsi découvrir les 37 kiosques étalés sur les espaces de l’agora et de la cafétéria.

«Ces kiosques regroupent quatre sections permettant d’apporter une foule d’activités liées aux volets académiques et leurs supports, l’encadrement pédagogique, les cours optionnels, la vie étudiante, le conseil des élèves, le parascolaire et aussi la portion dédiée aux sports», mentionne Vincent Pilloto.

Suite au départ du directeur adjoint Jean-Sébastion Roberge qui est maintenant directeur dans l’une des écoles primaires des Sommets, M.Pilloto est en poste à Windsor depuis le mois de mars. Apprécié de son nouveau milieu, il est natif du Bas-Saint-Laurent et a fait ses études universitaires à Sherbrooke au terme de son baccalauréat en éducation. Sportif aguerri, il a notamment dirigé durant six ans l’école Novviti à Ivujivik au Nunavik avant d’arriver au Tournesol.

La directrice de l’école secondaire, Caroline Monette, est heureuse de participer au 5 à 7 avec ses collègues et de partager de bons moments de découvertes et de choix nombreux pour l’année2018-2019.