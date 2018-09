76 jeunes volent la vedette lors du gala mérite étudiant

Asbestos (SB/GCA) - Le Carrefour jeunesse-emploi d’Asbestos vient de clôturer sa saison d’accompagnement et soutien aux étudiants, par son traditionnel Gala annuel du Mérite étudiant. Cet événement a regroupé quelque 76 jeunes à l’intérieur d’une soirée tenue au Centre des loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies d’Asbestos, le mardi 11 septembre dernier.

Les parents, employeurs, partenaires et élus de la région s’étaient donné rendez-vous pour offrir une bonne main d’applaudissements aux jeunes qui ont travaillé durant la dernière saison estivale. Ce sont 76 étudiants qui ont pu occuper un emploi ou un stage grâce au programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi via le volet Apprenti-Stage ou le volet Expérience Travail-Été. Le programme permet de premières expériences de travail valorisantes et encadrées pour les jeunes d’ici.

Le gala a permis de remettre de nombreuses bourses du Mérite étudiant de 100$ en argent ainsi que des prix de présences. Ils ont aussi été l’occasion de souligner l’importance des employeurs qui permettent aux jeunes de vivre leurs premières expériences de travail et de souligner l’excellence de certains d’entre eux via le prix Employeur Pro-Jeune. Cette année, ce prix a été remis à Madame Yannik Scrosati, de l’OTJ de Wotton. Notons que 45 employeurs et organismes ont accueilli les jeunes cet été à l’intérieur du programme.

Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est organisé par le Carrefour jeunesse-emploi et il est entièrement financé par les partenaires locaux, soit les Caisses Desjardins, les municipalités participantes et la SADC des Sources.