Réaménagement du parc-école Masson de Danville

Danville (GCA) – La Fondation et le conseil d’établissement de l’école viennent d’annoncer que la députée sortante de Richmond, MmeKarine Vallières, est la présidente d’honneur de la campagne de financement pour le réaménagement du parc. MmeVallières, est une ancienne étudiante de l’établissement d’enseignement, et elle est très attachée à son école primaire.

Pour MmeVallières, «L’école, c’est un milieu de vie. Au-delà des apprentissages, c’est dans la cour de l’école que j’ai développé mes premières amitiés, que je me suis souvent dépassée en sortant de ma zone de confort. C’est aussi là que j’ai appris à gagner et à perdre. Après tout, les modules restants sont presque de l’époque où moi j’y étais», ajoute-t-elle avec humour.

Évalué à près de 100000$, le projet de réaménagement de la cour d’école veut répondre aux besoins des jeunes, notamment en créant des espaces permettant la pratique du soccer l’été et du hockey l’hiver, de la course, ainsi qu’une aire de conversation et de jeux plus calmes.

Au cours de l’année, la Fondation et l’école Masson tiendront plusieurs activités pour récolter les 40000$ nécessaires à la réalisation du projet: soirées cinéma (les 21 septembre et 23 novembre), souper spaghetti le 19 octobre 2018, vente de sapins de Noël. «Ce qui est important pour moi ainsi que pour la Fondation et l’école, c’est que la communauté participe à ce réaménagement, toute la communauté a intérêt à participer», de dire MmeKarine Vallières.

Le comité invite les gens à suivre l’évolution de la campagne sur la page Facebook «Les anciens de l’école Masson». On pourra y trouver les dates des différentes activités qui se feront tout au long de l’année. Les travaux sont espérés pour l’été2019 au plus tard.