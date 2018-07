Étudiants internationaux : grand besoin de familles pour les accueillir

Richmond (RC) – Depuis 2010, la Commission scolaire Eastern Townships a accueilli au-delà de 500 étudiants internationaux. Ces étudiants ont choisi les écoles secondaires anglophones de la région, dont celle de l’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School), afin de parfaire leur maitrise de l’anglais et de développer leurs connaissances en français.

Pour la prochaine année scolaire, plusieurs étudiants sont en attente d’une famille dès septembre prochain. La commission scolaire recherche des familles qui pourront les accueillir et leur offrir un environnement chaleureux, leur permettant de s’épanouir et de poursuivre leurs études. Si vous souhaitez rencontrer des jeunes de partout dans le monde et partager votre culture avec eux, des familles provenant des MRC des Sources et du Val-Saint-François ont des chambres de libres.

La Commission scolaire Eastern Townships offre une allocation mensuelle, des activités encadrées et un soutien24/7. Pour plus d’informations, visitez le www.etsb.qc.ca, ou appelez au 819 868-3100, poste50002.