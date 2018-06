Un voyage éducatif à Ottawa, pour les 5e et 6e année de Wotton

Wotton (GCA) – 34 étudiants de 10 à 12 ans de l’École Hamelin ont pris la route vers Ottawa la semaine dernière. D’une durée de 2 jours, le voyage avait pour but principalement, de faire découvrir la Capitale nationale aux jeunes, en plus de pouvoir valider et mieux comprendre certaines parties de la matière académique vue durant l’année.

Ce fut selon certains d’entre eux, un moment assez impressionnant, qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Même le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes fut du voyage, il a pris le temps d’accueillir les jeunes au parlement, tout en leur réservant une visite bien spéciale à travers les différents couloirs de l’édifice.

Les jeunes ont pu marcher à travers le centre-ville d’Ottawa, tout en visitant deux musées par la suite, soit celui de l’Aviation et de l’espace, sur l’ancienne base militaire qui était en service durant la Deuxième Guerre. Et le deuxième jour, ils ont pu découvrir le tout nouveau musée des sciences et de la technologie du Canada, qui a rouvert ses portes, après une fermeture de plus de deux ans. Évidemment le rire, l’humour et le plaisir étaient également de la partie, tout comme la piscine à vagues, qui a fait la joie des petits et grands.