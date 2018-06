Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur à l’Escale

Asbestos (ESE/GCA) – La récipiendaire pour 2017-2018, Mme Sabrina Joyce-Dupuis, est une étudiante qui a su se démarquer par son implication durant deux années dans les «Entraidants» de l’école, et qui a pris part de façon active aux différentes activités de la vie étudiante de l’établissement d’enseignement. Étudiante enjouée et dynamique, elle a su également démontrer ses aptitudes particulières pour le chant et la musique lors de spectacles scolaires.

Elle n’hésite jamais à venir en aide à ses pairs en classe, tenant à intégrer les élèves de la classe multi handicap dans la vie scolaire, Sabrina Joyce-Dupuis rayonne positivement à l’Escale avec sa persévérance et sa grande détermination. C’est dans ce contexte que la direction de l’École secondaire de l’Escale d’Asbestos a présenté sa candidature. Elle a donc reçu cette médaille des mains de l’honorable Michel Doyon, lors de la cérémonie de remise qui a eu lieu récemment à Sherbrooke.

Afin de pouvoir mériter la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, il faut être âgé de 29 ans ou moins, être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire, collégial ou universitaire, public ou privé, ou encore dans un centre de formation professionnelle (relevant d’une commission scolaire) situé au Québec et dont le programme est reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

De plus, il faut démontrer un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire; ou présenter une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou la communauté; et être en mesure d’atteindre les objectifs de son programme d’études.