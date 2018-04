Pour favoriser le retour aux études et sur le marché du travail

Asbestos (GCA) - La Commission scolaire des Sommets vient de recevoir un montant de 45 000 $ du Ministère de l’Éducation pour la mise en place du Programme de scolarisation des mères, qui regroupe deux projets, soit « Maman futée et le Groupe MOUV ». Ce programme a pour but de favoriser le retour aux études et l’intégration sur le marché du travail des mères de la région. Il s’agit d’une initiative des MRC des Sources et du Granit.

C’est la députée de Richmond, Karine Vallières, qui en a récemment fait l’annonce, au nom du ministre de l’Éducation Sébastien Proulx.

« Nous savons que la conciliation travail-études-famille représente un défi de taille parfois, et c’est d’autant plus vrai pour les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. Le Club Jeunesse-Emploi de Richmond a initié cette approche de scolarisation des mères il y a quelques années et les résultats sont concrets. Certaines retournent aux études à temps plein, d’autres les poursuivent à un niveau supérieur et certaines ont même lancé leur entreprise », de déclarer la députée de Richmond, Karine Vallières.

Cet investissement permettra la réalisation de la première phase du programme.