L’École secondaire de l’Escale possède sa Coop alimentaire

Asbestos (HD/GCA) – Depuis août 2017, ce n’est plus un concessionnaire externe qui assure le service alimentaire de l’école, mais plutôt la «Coopérative de solidarité alimentaire des Sources», qui s’en occupe à temps plein. L’histoire a débuté par une prise de conscience nécessaire, sur l’offre alimentaire dispensée dans l’établissement.

La mission première de la Coop, consiste à offrir des repas de qualité répondant aux besoins des élèves et du personnel. La saine alimentation et le développement durable sont au cœur du projet, ainsi que l’achat local afin de favoriser les producteurs de la MRC des Sources.

En plus de sa mission principale, la Coop initie les élèves au système coopératif. Elle devient un outil pédagogique s’inscrivant au projet éducatif de l’Escale. La Coop désire mettre en pratique les 3 «R» du développement durable: réduire, réutiliser et récupérer.

Pour y arriver, la Coop intègre les jeunes dans le conseil d’administration et d’autre part, en leur offrant du travail sur l’heure du midi, ainsi que des stages en milieu de travail. La Coop espère pouvoir générer des profits qui seront réinvestis dans d’autres projets scolaires, en fonction des besoins des élèves.

La MRC a soutenu le projet depuis le début en offrant une aide financière sous forme de subvention d’un montant de 25000$ ainsi qu’un prêt de 17000$. La caisse des Sources a octroyé une somme de 5 000$ pour le démarrage de la coopérative. L’école et la commission scolaire assument les frais d’électricité et de téléphone, en plus de fournir les locaux, et ses équipements.

La coopérative alimentaire offre depuis septembre dernier, un service de repas chaud aux écoles primaires la Passerelle et la Tourelle d’Asbestos ainsi qu’à l’école Masson de Danville. Les enfants du primaire ont ainsi accès à un repas complet (breuvage, soupe, assiette principale et le dessert) pour 6$. À compter de septembre prochain, on veut offrir la même chose à l’école primaire de St-Georges et à celle de Wotton. De plus la Coop offre le service alimentaire à toutes les activités qui se déroulent dans l’école, avec le même souci d’offrir des repas nutritif et équilibré.